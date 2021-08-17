السيد نصرالله: الولايات المتحدة ما زالت جاهلة وعديمة الفهم في المنطقة وهي تكرر الأخطاء ذاتها – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 17 2021 - 22:46
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من بعبدا: الاجتماع مع الرئيس عون إيجابي ونتمنى أن نرى الحكومة قريباً
الرئيس ميقاتي: أعتذر من اللبنانيين على الإطلالات المتكررة وأي خروج من دون أي تصريح أخشى أن يفسّر إيجاباً أو سلباً
الرئيس ميقاتي: أمامنا القليل من الأمتار للوصول الى تشكيل الحكومة وعدم التشكيل هو خطيئة كبيرة بحق الوطن
الرئيس بري يدعو إلى جلسة عامة يوم الجمعة الساعة 2 في الأونيسكو لتلاوة رسالة الرئيس عون لاتخاذ الموقف أو القرار المناسب
المقاومة الإسلامية تشيع الشهيد القائد الحاج عباس اليتامى في الهرمل بعد إصابته بكورونا أثناء قيامه بواجبه الجهادي
لجنة الإعلام والاتصالات تقرر تقديم اقتراح قانون لزيادة اعتمادات هيئة أوجيرو لشراء المحروقات اللازمة لتشغيل مولداتها
النائب حسن فضل الله: ما نعيشه في لبنان هو نتائج الانهيار الكبير الناجم عن تراكم سنوات طويلة
إشكال تطور لإطلاق نار قرب محطة جبل عامل في الليلكي بعد توقيف الجيش اللبناني عدداً من الشبان على خلفية تعبئة المحروقات
الجيش اللبناني والقوى الأمنية يواصلون مداهمة أماكن تخزين المحروقات في مختلف المناطق ويصادرون كميات كبيرة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1178 إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
إعلام العدو ينقل مشاهد لتظاهرة نفذها عشرات المستوطنين ضد سياسة الحكومة الزراعية بمستوطنة أفيفيم مهددين بالعبور إلى لبنان
مخابرات وجنود الإحتلال يقتحمون حفلاً تكريمياً لطلبة الثانوية العامة الناجحين في قرية العيساوية بالقدس المحتلة
الناطق باسم طالبان في مؤتمر صحافي من كابول: أفغانستان تمر بوقت حساس ونهنئ الشعب بعدما تمكنا من المقاومة وطرد المحتل
الناطق باسم طالبان: أعلنا العفو العام وأمرنا مسلحينا بعدم دخول أي منزل أو مقر وسنركز على بناء دولتنا
وزارة الحرب الأمريكية: مهمتنا الحالية في أفغانستان إجلاء الأمريكيين والأفغان المتعاونين وستنتهي بنهاية الشهر الحالي
الخارجية الإيرانية: سفارتنا في كابول وقنصليتنا في هرات مفتوحتان ومستمرتان في العمل
الرئيس الألماني: مشاهد اليأس في مطار كابول عار على الطبقة السياسية في الغرب ونحن مشاركون في المسؤولية عنها
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الوضع في أفغانستان يستدعي التعاون بين موسكو والغرب
الخارجية الأوزبكية: نحافظ على علاقات وثيقة مع طالبان لكننا نعلن بكل حزم أننا سنصد بالقوة أي محاولة لانتهاك حدودنا
استشهاد يمني وإصابة آخر نتيجة قذيفة أطلقتها طائرة تجسسية لقوى العدوان على مزرعة في مديرية بيت الفقيه بالحديدة
مقتل 37 مدنياً على الأقل بينهم نحو 10 أطفال في هجوم في منطقة تيلابيري غرب النيجر
إجلاء نحو 60 شخصاً عقب اندلاع حريق في منطقة الغارف السياحية جنوب البرتغال ورجال الإطفاء يعملون على إخماده
وسائل إعلام روسية: تحطم طائرة نقل عسكرية خلال رحلة تجريبية قرب العاصمة موسكو
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وسائل إعلام روسية: تحطم طائرة نقل عسكرية خلال رحلة تجريبية قرب العاصمة موسكو
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر غرب هايتي إلى 1419 قتيلاً وأكثر من 6900 جريح
إجلاء نحو 60 شخصاً عقب اندلاع حريق في منطقة الغارف السياحية جنوب البرتغال ورجال الإطفاء يعملون على إخماده
وسائل إعلام روسية: تحطم طائرة نقل عسكرية خلال رحلة تجريبية قرب العاصمة موسكو
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
السيد نصرالله: الولايات المتحدة ما زالت جاهلة وعديمة الفهم في المنطقة وهي تكرر الأخطاء ذاتها
منذ 38 mins
17 August، 2021
السيد نصرالله
التعليقات
ذات صلة
بالفيديو.. السيد نصرالله: من يعتقد أن حزب الله يؤيد التهريب إلى سوريا فهو مخطئ وظالم ومشتبه
السيد نصرالله: ما يجري في لبنان جزء من حرب اقتصادية هدفها إذلال الشعب والمقاومة.. ونرفض التهريب ولا نغطي أحدا
السيد نصرالله: على شعبنا الاتكال على الله والاعتماد على الله لأن الاعتماد على الأميركي لا يغني ولا نريد من الأميركي لا خيراً ولا شراً لأن لا يأتي منهم خير
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}