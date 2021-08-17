السيد نصرالله: على شعبنا الاتكال على الله والاعتماد على الله لأن الاعتماد على الأميركي لا يغني ولا نريد من الأميركي لا خيراً ولا شراً لأن لا يأتي منهم خير – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 22:44

السيد نصرالله: على شعبنا الاتكال على الله والاعتماد على الله لأن الاعتماد على الأميركي لا يغني ولا نريد من الأميركي لا خيراً ولا شراً لأن لا يأتي منهم خير

منذ 38 mins 17 August، 2021
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