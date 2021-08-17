القاضي صفا أصدرت قرارا بتسليم كمية مازوت محجوزة لمستشفيي الأميركية والحريري الحكومي

أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت عبير صفا قرارا كلفت بموجبه فصيلة النهر في قوى الأمن الداخلي، وبالسرعة القصوى، تسليم كمية المازوت المحجوزة بناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب محضر التحقيق الأولي المنظم لدى الفصيلة المذكورة تحت الرقم 302/702 والبالغة 10361 ليترا الى كل من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ومستشفى رفيق الحريري الجامعي مناصفة بينهما، أي بمعدل 518 ليترا لكل منهما على أن يقوم كل مستشفى بتسديد قيمة ما يصيبه من الكمية المسلمة اليه والمذكورة أعلاه، وذلك وفقا للسعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الطاقة والبالغ بتاريخ اليوم 58,500 ليرة لبنانية لكل عشرين ليتر، وفقا لجدول الأسعار المنشور على الموقع الرسمي للوزارة المذكورة يقتضي تسديدها من قبل كل من المستشفيين نقدا، على أن يتم التسليم بحضور موظف من بلدية بيروت وفقا لآلية آمنة تضمن، عند إفراغ المادة المحجوزة ونقلها وتسليمها، السلامة العامة من دون تعريض أي كان لأي خطر، وذلك تحت إشراف القوى الأمنية المختصة، وعلى أن يصار الى إيداع المبلغ المسدد من قبل كل من المستشفيَين في صندوق المحكمة الحديدي الى حين صدور حكم نهائي عنها في الملف الوارد اليها بتاريخ 6/8/2021 والمؤسس تحت الرقم 2021/7647و إبلاغ ذلك لمن يلزم ليصار الى التنفيذ بالسرعة القصوى وفقا لما جاء في متن القرار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام