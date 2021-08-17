متحدث باسم البنتاغون: نعتقد أننا قادرون على نقل ما بين 5 إلى 9 آلاف شخص خارج كابل يوميا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 15:52

متحدث باسم البنتاغون: نعتقد أننا قادرون على نقل ما بين 5 إلى 9 آلاف شخص خارج كابل يوميا

منذ 1 ساعة 17 August، 2021
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