تحطم طائرة تجريبية في ضواحي موسكو (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 14:00
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الرئيس بري يدعو إلى جلسة عامة يوم الجمعة الساعة 2 في الأونيسكو لتلاوة رسالة الرئيس عون لاتخاذ الموقف أو القرار المناسب
المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي: بعض ما ينشر يندرج في إطار التحليلات التي تفتقد الدقة أو التسريبات المعروفة الأهداف
المكتب الإعلامي لميقاتي: نتمنى على وسائل الإعلام التركيز على الإيجابيات لإنجاح التأليف والانطلاق للمعالجات المطلوبة
الجيش اللبناني: دهم مستودع في زوق مصبح ومصادرة 65000 ليتر مازوت و48000 ليتر بنزين وتوزيعها على المستشفيات والأفران
الجيش اللبناني: مصادرة 47000 ليتر مازوت عقب مداهمة خزان محروقات في وادي هونين بين بلدتي مركبا وعديسة
النائب حسين الحاج حسن: لمعالجة أزمة المحروقات عبر حسم موضوع الدعم والاعتمادات وتتبع الكميات
النائب الحاج حسن: بين لحظة وأخرى يمكن أن تنقطع الاتصالات وأوجه نداء إلى كل المسؤولين بتأمين المازوت للشركات
استئناف حركة الملاحة في مطار كابول بعدما أوقفتها القوات الأميركية بسبب الفوضى التي تسبب بها الأفغان الراغبون بالمغادرة
واشنطن بوست عن مصادر: العثور على بقايا بشرية في عجلة طائرة عسكرية بعد هبوطها في إحدى الدول قادمة من كابول
حركة طالبان: صدر عفو عام عن جميع موظفي الدولة لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة
الخارجية الإيرانية: سفارتنا في كابول وقنصليتنا في هرات مفتوحتان ومستمرتان في العمل
الرئيس الأميركي جو بايدن: أنا أقف بقوة خلف قراري بالانسحاب من أفغانستان والمهمة هناك لم تكن يوماً بناء دولة
الخارجية الأميركية: موقفنا من أيّ حكومة مقبلة في أفغانستان رهن بسلوك هذه الحكومة وسلوك طالبان
الرئيس الألماني: مشاهد اليأس في مطار كابول عار على الطبقة السياسية في الغرب ونحن مشاركون في المسؤولية عنها
وزيرة الدفاع الألمانية تدعو حلف شمال الأطلسي إلى استخلاص العبر من الفشل المسجل في أفغانستان
وزير الخارجية التركي: نرحب بالرسائل التي وجهتها حركة طالبان حتى الآن ونأمل أن تترجم ذلك في أفعالها
الخارجية الأوزبكية: نحافظ على علاقات وثيقة مع طالبان لكننا نعلن بكل حزم أننا سنصد بالقوة أي محاولة لانتهاك حدودنا
مصادر عراقية: تفجير عبوات ناسفة بقوافل إمداد لقوات الاحتلال الأميركية في الديوانية وبابل والناصرية وصلاح الدين
استشهاد يمني وإصابة آخر نتيجة قذيفة أطلقتها طائرة تجسسية لقوى العدوان على مزرعة في مديرية بيت الفقيه بالحديدة
مصادر يمنية: 7 غارات لطائرات العدوان السعودي الأميركي على مديرية الظاهر الحدودية في صعدة
أرمينيا تعلن عن مقتل 2 من جنودها في اشتباكات مع القوات الأذرية على الحدود بين البلدين
جيش بوركينا فاسو: مقتل 13 مسلحاً وتدمير قاعدة لوجستية لهم لدى تصدّي قواتنا لهجومين شنّهما متطرّفون شمال وشرق البلاد
نيكاراغوا تسحب تراخيص عمل 6 منظمات أجنبية بينها أوكسفام رداً على عقوبات أميركية وأوروبية على مسؤولين في الحكومة
نيوزيلندا تسجل أول إصابة محلية بكوفيد-19 منذ 6 أشهر والسلطات تتخذ تدابير لمنع انتشار محتمل للوباء
نيويورك تايمز: إدارة جو بادين ستعلن عن جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا يبدأ تلقيها في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل
الحكومة اليابانية تعلن أنّها ستمدد العمل بحال الطوارئ السارية منذ تموز/يوليو الماضي في عدد من المناطق لمواجهة كورونا
الرئيس الفنزويلي يعلن أنّه سيطرح إطلاق حوار مباشر مع واشنطن خلال المفاوضات التي ستبدأ نهاية الشهر الجاري في المكسيك
مقتل 37 مدنياً على الأقل بينهم نحو 10 أطفال في هجوم في منطقة تيلابيري غرب النيجر
ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر غرب هايتي إلى 1419 قتيلاً وأكثر من 6900 جريح
إجلاء نحو 60 شخصاً عقب اندلاع حريق في منطقة الغارف السياحية جنوب البرتغال ورجال الإطفاء يعملون على إخماده
وسائل إعلام روسية: تحطم طائرة نقل عسكرية خلال رحلة تجريبية قرب العاصمة موسكو
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها 3 ولايات شمال البلاد الى 70 ضحية
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
تحطم طائرة تجريبية في ضواحي موسكو (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
17 August، 2021
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الرئيس بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الجمعة الساعة 2 في قصر الاونيسكو لتلاوة رسالة الرئيس عون لإتخاذ الموقف او القرار المناسب
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