جرافات الاحتلال تهدم السور المحيط بمنزل المقدسي علي صري في جبل المكبر بالقدس، بعد إجباره على هدم بيته بنفسه قبل يومين (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 12:02

جرافات الاحتلال تهدم السور المحيط بمنزل المقدسي علي صري في جبل المكبر بالقدس، بعد إجباره على هدم بيته بنفسه قبل يومين (قناة الأقصى)

منذ 17 mins 17 August، 2021
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