مصادر عراقية: إعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة الديوانية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 12:02

مصادر عراقية: إعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة الديوانية

منذ 34 mins 17 August، 2021
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