رويترز عن مسؤول أمني: عودة الرحلات العسكرية للإقلاع من مطار كابول بافغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 07:50

رويترز عن مسؤول أمني: عودة الرحلات العسكرية للإقلاع من مطار كابول بافغانستان

منذ 1 ساعة 17 August، 2021
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