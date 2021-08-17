البنتاغون: لم نشن ضربات جوية في أفغانستان خلال 24 ساعة الماضية

أكدت وزارة الحرب الأميركية ( البنتاغون)، أنها لم نشن ضربات جوية في أفغانستان خلال 24 ساعة الماضية. وقال المسؤول من هيئة الأركان المشتركة هانك تايلور للصحفيين: ” لم نشن ضربات جوية خلال 24 ساعة الماضية لكن قادتنا على الأرض يمكنهم القيام بذلك إذا دعت الحاجة”.

وأضاف تايلور: ” لم نتوقع استسلام القوات الأفغانية دون قتال في بعض الأحيان وندرك المخاطر التي تواجه الأفغان الذين تعاونوا معنا ونعمل على مساعدتهم”. وأشار المتحدث إلى أن بلاده لم تتوقع القوات الأفغانية دون قتال في بعض الأحيان. وقال المتحدث: “لا يمكننا التأكيد بأن الحوادث الأمنية التي وقعت في كابل كانت لمسلحين من طالبان”.

المصدر: سبوتنيك