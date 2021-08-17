إندلاع مواجهات عنيفة في قرية العيسوية بالقدس المحتلة (قناة الأقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 00:44

إندلاع مواجهات عنيفة في قرية العيسوية بالقدس المحتلة (قناة الأقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 16 August، 2021
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