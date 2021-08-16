وقفة إحتجاجية عند مدخل الميناء والهتافات طالبت برحيل السلطة ومحاسبة الفاسدين والمهربين

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” بأن صيادي الاسماك واعضاء المجتمع المدني والاهلي وعدد من ابناء الميناء نفذوا، وقفة احتجاجية عند مستديرة بيستاشيو عند مدخل المدينة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وفقدان مادة المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة. وردد المحتجون هتافات تطالب برحيل السلطة الحاكمة ومحاسبة الفاسدين والمهربين والمحتكرين للمحروقات والمواد الغذائية والحد من التهريب ومن فلتان سعر صرف الدولار الاميركي، وتشكيل حكومة بأسرع وقت لانقاذ البلد من المحنة التي يمر بها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام