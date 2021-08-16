ازمة المازوت انهكت لبنان… ما خلاصة الاستطلاع حول اسبابها؟

تنهك ازمة المازوت في لبنان مختلف القطاعات الانتاجية ومناحي الحياة وهي تفاقمت في الايام الاخيرة بشكل كبير. طرح موقع المنار استطلاع رأي حول اسباب هذه الازمة. وجاء الطرح ونتيجته على الشكل التالي:

الأزمة الكبيرة في توفر المازوت في لبنان سببها:

اكثر من سبب (66%)

السوق السوداء (26%)

تأخر الاعتمادات (8%)

عدد المشاركين: 2002

الى اكثر من سبب تعود هذه الازمة بحسب اغلب المستطلعين، بحيث تجمع بين تأخر اعتمادات مصرف لبنان وبين تاثير السوق السوداء وربما اسباب اخرى، واخذت السوق السوداء نسبة لا بأس بها من رأي المتابعين. تفاقمت اذاً قضية تكرر تأخير الاعتمادات وذلك قبل ان تنضم اليها ازمة موضوع رفع الدعم، يوازي ذلك الاحتكار والسوق السوداء والتهريب وغير ذلك من الاسباب التي يفترض معالجتها بشكل عاجل جدا لأن المخاطر من جرائها داهمة على مختلف نواحي الحياة في البلد.