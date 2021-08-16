وزير خارجية ألمانيا: حلفاء الناتو قللوا من تقدير طالبان وفشلوا في تقييم القوات الأفغانية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2021 - 19:48

وزير خارجية ألمانيا: حلفاء الناتو قللوا من تقدير طالبان وفشلوا في تقييم القوات الأفغانية

منذ 59 mins 16 August، 2021
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