الرئيس ميقاتي من بعبدا: استكملنا التشاور بموضوع تشكيل الحكومة بالعمق وسنواصل التشاور في الايام المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 16 2021 - 18:04

الرئيس ميقاتي من بعبدا: استكملنا التشاور بموضوع تشكيل الحكومة بالعمق وسنواصل التشاور في الايام المقبلة

منذ 2 ساعة 16 August، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة