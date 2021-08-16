موسكو: جاهزون  لمختلف التطورات في أفغانستان

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ضمير كابولوف أن روسيا جاهزة لمختلف تطور الأحداث في أفغانستان. وقال كابولوف الذي يشغل أيضا منصب مدير الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، في بث قناة “روسيا 24″ الاثنين ” ننطلق من تطور الأحداث الملائم بالنسبة لروسيا وحلفائها”.

وأفادت وسائل إعلام أمس الأحد بسيطرة الحركة على جميع المعابر الحدودية في البلاد. وأعلنت الحركة في اليوم نفسه دخولها كابل ووضع السيطرة على القصر الرئاسي. من جانبه أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أنه غادر أفغانستان “لمنع وقوع مجزرة”. وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، إن “الحرب في أفغانستان انتهت وإن شكل الحكم في البلاد سيكون واضحا في القريب العاجل”.

المصدر: روسيا اليوم