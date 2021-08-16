الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة و620 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين انه تم تسجيل حالة وفاة و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة الى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 45، نابلس 96، سلفيت 17، طوباس 11، جنين 51، قلقيلية 13، رام الله والبيرة 44، ضواحي القدس 5، بيت لحم 7، الخليل 14، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 315”. وتابعت “سجلت حالة وفاة واحدة بكورونا في مدينة نابلس”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 7، نابلس 17، جنين 7، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 12، بيت لحم 2، الخليل 2، قطاع غزة 135”.

المصدر: فلسطين اليوم