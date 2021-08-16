أ ف ب: الصين مستعدة لعلاقات صداقة مع حركة طالبان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2021 - 12:26
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الأمين العام لحزب الله: نتوجه لأهلنا في عكار ولقيادة الجيش اللبناني لنعزيهم بالشهداء المظلومين ونعبر عن مواساتنا لما جرى
السيد حسن نصرالله: نحن نضع أنفسنا وإمكانياتنا ومؤسساتنا في خدمة أهلنا في عكار وفي خدمة الوزارات المعنية
السيد نصرالله: هذه الحادثة المأساوية يجب أن تشكل عاملاً حاسماً في الضغط على المعنيين من أجل تشكيل حكومة
السيد نصرالله: شكلوا حكومة خلال يومين أو ثلاثة وغير ذلك سيكون الجميع يرتكبون جريمة بحق هذا البلد
السيد نصرالله: مصيبتنا في لبنان أنه لدينا حصار وعقوبات خارجية ولدينا فشل داخلي وعجز في السلطة التي يجب أن تتحمل مسؤولية
السيد نصرالله: الذين احتكروا المازوت والبنزين وباعوه في السوق السوداء بأسعار غالية هم خونة ومجرمون بحق ناسهم وشعبهم
السيد نصرالله: كنا نفضل أن تشتري الدولة اللبنانية المحروقات من إيران لكنها لا تريد ذلك لأن هناك "حسابات الأميركيين"
السيد نصرالله: أؤكد لكم أننا إن شاء الله سنأتي بالبنزين والمازوت من إيران قطعاً وسأقول لكم في الأيام القادمة متى ستصل
السيد نصرالله: لن يدخل المازوت والبنزين المستقدم من إيران إلى لبنان في الليل بل سيدخل جهاراً نهاراً
السيد نصرالله: المعركة القائمة سنتمكن من تجاوزها والانتصار وستخرج أميركا وأدواتها كما في المعارك السابقة مهزومين مذلولين
الجيش اللبناني: حصيلة الإصابات النهائية للعسكريين في انفجار تليل بلغت 24 عنصراً توفي منهم 2 و11 إصابتهم حرجة و4 مفقودين
صحيفة الشرق الأوسط السعودية: رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية اجتمع في بيروت مع قائد الجيش وعدد من قادة الأجهزة الأمنية
مؤسسة كهرباء لبنان: انقطاع عام للتيار الكهربائي بسبب انخفاض الذبذبة مرجح ان يكون ناتجاً عن التعديات على محطات التحويل
وزير الصحة حمد حسن: حصيلة ضحايا انفجار تليل 27 ضحية وهناك أشلاء لبعض الجثامين لم يتم التعرف عليها بعد
وزير الصحة: الحالات الحرجة هي 7 وتم إجلاء 3 مصابين بحروق بالغة لمعالجتهم في مستشفيات اسطنبول
رئيس لجنة الصحة النيابية: على الجيش أن يوزع المحروقات المصادرة على المستشفيات التي تعاني نقصا حادا بالمازوت
وزارة التربية تعلن تأجيل إصدار نتائج الامتحانات الرسمية إلى بعد ظهر الثلاثاء بسبب الحداد العام على ضحايا انفجار عكار
فلسطين المحتلة: 4 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم جنين عقب اقتحامه فجر الإثنين
الجهاد الاسلامي تتوجه بالتحية الى مقاومي جنين وتشدد على أن دماء الشهداء وقود ثورة لا تنتهي الا بزوال الاحتلال
حركة حماس تنعي شهداء جنين وتؤكد أن الفعل البطولي من الشباب الثائر في الضفة الغربية لن يتوقف إلا بطرد الاحتلال
الرئاسة الفلسطينية تستنكر الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال في جنين وتؤكد أن هذه السياسة ستؤدي لانفجار الأوضاع
مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بدعم ومساندة شرطة الاحتلال وينفذون جولات استفزازية في باحاته
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق ويسلمه دعوة للمشاركة في قمة دول جوار العراق
الحشد الشعبي في العراق يواصل لليوم الثالث على التوالي عملياته العسكرية لملاحقة الإرهابيين في الطارمية وشمال بابل
رويترز عن مسؤول في طالبان: أكثر من 90 بالمئة من المباني الحكومية في البلاد باتت تحت سيطرة الحركة
سلطات مطار كابل: إلغاء كل الرحلات التجارية من المطار بسبب الفوضى الحاصلة
سقوط عدد من القتلى بإطلاق نار من القوات الأميركية في مطار كابل لمنع الأفغان من ركوب الطائرات العسكرية
علي شمخاني: التصريحات الحزينة لوزير الدفاع الافغاني تجسد الاحتلال الاميركي لافغانستان الذي استغرق 20 عاما
الخارجية الروسية: سيطرة طالبان على كابل كانت مفاجئة لموسكو لكنها جاءت نتيجة لفشل واشنطن في أفغانستان
الحزب الجمهوري الأميركي: ما يحدث في أفغانستان يعيد إلى الأذهان انسحاب أميركا من فيتنام عام 1975
تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها 3 ولايات شمال البلاد الى 70 ضحية
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
أ ف ب: الصين مستعدة لعلاقات صداقة مع حركة طالبان
منذ 22 mins
16 August، 2021
افغانستان
الصين
طالبان
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