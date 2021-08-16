عائدات البتروكيماويات الإيرانية ستشهد زيادة بنسبة 230٪ في غضون ست سنوات

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيماويات ان عائدات صناعة البتروكيماويات بلغت 15 مليار دولار في العام 2020 وانها ستشهد زيادة بنسبة 230 في المائة في غضون ست سنوات لتبلغ اكثر من 50 مليار دولار سنويًا وذلك من خلال تحديد خطط ومحركات جديدة في صناعة البتروكيماويات.

وشهدت صناعة البتروكيماويات نموا كبيرا في السنوات الأخيرة وسيستمر هذا النمو مع تحديد التصاميم الجديدة.

وتتمتع هذه الصناعة بأعلى قيمة مضافة بين الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز ويوجد حاليًا 50 مشروعًا نشطًا في صناعة البتروكيماويات في البلاد.

المصدر: وكالة ارنا