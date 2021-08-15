السيد نصر الله: اؤكد ان شاء الله سنأتي قطعا بالمازوت والبنزين من ايران وفي هذين اليومين ابلغكم متى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2021 - 23:54

السيد نصر الله: اؤكد ان شاء الله سنأتي قطعا بالمازوت والبنزين من ايران وفي هذين اليومين ابلغكم متى

منذ 2 ساعة 15 August، 2021
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