السيد نصر الله: اؤكد ان شاء الله سنأتي قطعا بالمازوت والبنزين من ايران وفي هذين اليومين ابلغكم متى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2021 - 23:54
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حزب الله يتقدم من قيادة الجيش وأهالي عكار وقراها وعوائل الشهداء الذين قضوا في انفجار صهريج الوقود بأحر التعازي والمواساة
حزب الله: نأمل أن تشكل المأساة الوطنية دافعاً قوياً لتسريع تشكيل حكومة تُخرج المواطنين من الأزمات الخطيرة التي تعصف بهم
حزب الله يشدد على ضرورة تكاتف اللبنانيين وتضامنهم وتلاحمهم لعبور هذه المحنة التي تمر بها البلاد
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: المدخل الضروري لوقف التداعي ومنع انهيار الدولة هو أن نذهب الى تشكيل حكومة
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله للأجهزة الأمنية والقضائية: لاعتبار مكافحة الاحتكار والتهريب سياسة دائمة
النائب حسن فضل الله: هناك حفلة مزايدات سياسية وإعلامية لأن هناك من قرر خوض الانتخابات النيابية بآلام وأوجاع الناس
الجيش اللبناني: حصيلة الإصابات النهائية للعسكريين في انفجار تليل بلغت 24 عنصراً توفي منهم 2 و11 إصابتهم حرجة و4 مفقودين
الجيش اللبناني والقوى الأمنية يواصلون مداهمة أماكن تخزين المحروقات في مختلف المناطق ويصادرون كميات كبيرة
المجلس الأعلى للدفاع: الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية ضبط الوضع العام في عكار
المجلس الأعلى للدفاع: فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها لمدة شهر
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1515 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
جيش العدو يعلن سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية نتيجة "خلل فني"
طالبان تعلن دخول مسلحيها الى العاصمة الأفغانية كابل "منعاً لحدوث فوضى وحالات سرقة"
رويترز: قادة طالبان يقولون انهم سيطروا على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية
نائب الرئيس الأفغاني السابق عبدالله عبدالله: الرئيس أشرف غني غادر أفغانستان
وزير الدفاع الأفغاني: الرئيس أشرف غني قيد أيدينا وراء ظهورنا وباع الوطن وغادر البلاد
دائرة الحماية المدنية في هايتي: ارتفاع حصيلة زلزال أمس الى 724 قتيلاً وأكثر من 2800 جريح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الرئيس الروسي بوتين للرئيس عون في برقية تعزية: تقبلوا تعازينا الحارة في العواقب المأساوية لانفجار عكار
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1515 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
جيش العدو يعلن سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية نتيجة "خلل فني"
قوات الإحتلال تعتقل طفلة قرب مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية
إعلام العدو: إندلاع حريق في المجلس سدوت نيغف بغلاف غزة يشتبه أنه بفعل بالون حارق
طالبان تعلن دخول مسلحيها الى العاصمة الأفغانية كابل "منعاً لحدوث فوضى وحالات سرقة"
رويترز: قادة طالبان يقولون انهم سيطروا على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية
نائب الرئيس الأفغاني السابق عبدالله عبدالله: الرئيس أشرف غني غادر أفغانستان
وزير الدفاع الأفغاني: الرئيس أشرف غني قيد أيدينا وراء ظهورنا وباع الوطن وغادر البلاد
وزير الداخلية الأفغاني: لن يحصل هجوم على مدينة كابل وسيجري انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية
مسؤول في الخارجية الروسية: نعمل مع دول أخرى لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان
دائرة الحماية المدنية في هايتي: ارتفاع حصيلة زلزال أمس الى 724 قتيلاً وأكثر من 2800 جريح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
السيد نصر الله: اؤكد ان شاء الله سنأتي قطعا بالمازوت والبنزين من ايران وفي هذين اليومين ابلغكم متى
منذ 2 ساعة
15 August، 2021
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