السيد نصر الله: أي أحد يصادر شاحنة مازوت اشتراها شخص آخر او بلدية او مستشفى هو سارق والتصرف به حرام لان هذا اعتداء على اموال الناس وهو إطلاق لفوضى لن تقف عند حدود – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2021 - 23:54

السيد نصر الله: أي أحد يصادر شاحنة مازوت اشتراها شخص آخر او بلدية او مستشفى هو سارق والتصرف به حرام لان هذا اعتداء على اموال الناس وهو إطلاق لفوضى لن تقف عند حدود

منذ 2 ساعة 15 August، 2021
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