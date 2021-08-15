السيد نصر الله: نوجه نداء لمن يخزنون البنزين في البيوت والاحياء ما تفعلونه جريمة موصوفة وفيه خطر فعلي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2021 - 23:52

السيد نصر الله: نوجه نداء لمن يخزنون البنزين في البيوت والاحياء ما تفعلونه جريمة موصوفة وفيه خطر فعلي

منذ 2 ساعة 15 August، 2021
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