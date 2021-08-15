بلدية التليل: نستنكر العمل الاجرامي ونطالب بالإسراع بكشف الحقيقة ومحاسبة الفاعلين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2021 - 16:48

بلدية التليل: نستنكر العمل الاجرامي ونطالب بالإسراع بكشف الحقيقة ومحاسبة الفاعلين

منذ 8 mins 15 August، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

استنكرت بلدية بلدة التليل في عكار شمال لبنان في بيان لها الأحد “العمل الاجرامي الذي أودى بحياة شهدائنا”، وتابعت “ندعو بالشفاء العاجل للمصابين”، واضافت “نضع كل امكاناتنا بتصرف اهالي الشهداء”، واكدت “لن نرضى قبل محاسبة الفاعل كائنا من كان”.

وقالت البلدية “ندعو سماحة المفتي والعلماء الأفاضل والمشايخ والمثقفين ورؤساء البلديات والمخاتير الى ضبط النفس والمطالبة بالحقيقة وترك الأمور للقضاء المختص”، وتابعت “كما يهمنا اعلام الجميع بان مجرد الحديث عن مطلق النار، فقد تم تسليمه للسلطات المختصة ونطالب الإسراع بكشف الحقيقة كاملة للوصول الى محاسبة الفاعلين أيا كانوا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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