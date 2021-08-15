حزب الله عزى بشهداء انفجار عكار: لتشكل هذه المأساة دافعا لتشكيل ‏حكومة تكون المدخل للخروج من الأزمات

تقدم حزب الله من قيادة الجيش وأهالي منطقة عكار وقراها ومن عوائل ‏الشهداء الذين قضوا في انفجار صهريج الوقود في منطقة عكار من ‏مدنيين وعسكريين بأحر التعازي والمواساة. واضاف “نسأل الله الرحمة للشهداء ‏وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما يسأله تعالى ان يمن على الجرحى ‏بالشفاء العاجل”.

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وأمل حزب الله في بيان له الأحد ان “تشكل هذه المأساة الوطنية دافعاً قوياً لتسريع تشكيل ‏حكومة تكون المدخل لإخراج اللبنانيين من الأزمات الخطيرة التي تعصف ‏بهم‎”، وشدد على “ضرورة تكاتف اللبنانيين وتضامنهم وتلاحمهم ‏لعبور هذه المحنة التي تمر بها البلاد”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله