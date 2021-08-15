حزب الله عزى بشهداء انفجار عكار: لتشكل هذه المأساة دافعا لتشكيل ‏حكومة تكون المدخل للخروج من الأزمات

تقدم حزب الله من قيادة الجيش وأهالي منطقة عكار وقراها ومن عوائل الشهداء الذين قضوا في انفجار صهريج الوقود في منطقة عكار من مدنيين وعسكريين بأحر التعازي والمواساة. واضاف “نسأل الله الرحمة للشهداء وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما يسأله تعالى ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.
وأمل حزب الله في بيان له الأحد ان “تشكل هذه المأساة الوطنية دافعاً قوياً لتسريع تشكيل حكومة تكون المدخل لإخراج اللبنانيين من الأزمات الخطيرة التي تعصف بهم”، وشدد على “ضرورة تكاتف اللبنانيين وتضامنهم وتلاحمهم لعبور هذه المحنة التي تمر بها البلاد”.
المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله