هنية يدعو أهالي الضفة المحتلة لتفعيل المواجهات مع المستوطنات الصهيونية

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية “أهالي الضفة الغربية المحتلة للالتفاف حول بلدة بيتا وأهلها جنوب نابلس في المواجهات والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتتسع دائرة الاشتباكات لكل محاور المستوطنات في الضفة”.

وقال هنية الأحد إن “ما يجري في بيتا يؤكد بأن سيف القدس الذي أشهرته غزة لم يغمد وأن فصول المواجهة مع المحتلين تتواصل ولن تتوقف إلا بتحقيق الحرية والعودة”، وأضاف ان “الوحدة الميدانية التي انصهرت فيها كل الألوان والمكونات في مسيرة مباركة متصاعدة يؤكد أن المقاومة توحدنا وأن بيتا أضحت رمزا لتماسك شعبنا بوطنه”.

المصدر: فلسطين اليوم