لجنة عميد الأسرى هنأت حزب الله بذكرى انتصار 2006

هنأت لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، في بيان، الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله بذكرى “انتصار تموز 2006 الذي سطر فيه المقاومون الأبطال وبتوجيهات من قيادتكم الحكيمة أروع ملاحم البطولة والفداء”.

وأكدت اللجنة “اننا وكل حر وشريف سنبقى مع المقاومة اللبنانية التي تتعرض لحملات من قبل حلفاء الإدارة الأميركية في المنطقة من أجل تشويه صورتها، لأنها أثبتت قوتها في الميدان وفرضت معادلات ردع في الصراع مع العدو الصهيوني”.

واعتبرت أن “خيار المقاومة والكفاح المسلح هو الخيار الوحيد والصحيح لمواجهة المحتل وتحرير كامل فلسطين والمقدسات وآلاف الأسرى، فألف تحية في ذكرى الانتصار لرجال المقاومة ولشهدائها ولأهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الأبية وللجيش الوطني اللبناني، فقد كانوا شركاء في صنع هذا الانتصار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام