الجيش اللبناني: مصادرة ٢٥٥٠٠ ليتر من مادة البنزين المخزنة في احدى المحطات في بلدة بوارج و٥٣٠٠٠ ليتر من محطة في ضهر البيدر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 18:04

الجيش اللبناني: مصادرة ٢٥٥٠٠ ليتر من مادة البنزين المخزنة في احدى المحطات في بلدة بوارج و٥٣٠٠٠ ليتر من محطة في ضهر البيدر

منذ 1 ساعة 14 August، 2021
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