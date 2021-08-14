قوى الامن: لن نبقى مكتوفة الايدي أمام ما يعانيه المواطن من جراء أزمة المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 15:00

قوى الامن: لن نبقى مكتوفة الايدي أمام ما يعانيه المواطن من جراء أزمة المحروقات

منذ 1 ساعة 14 August، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “تقوم بعض محطّات المحروقات باحتكار المواد (بنزين، مازوت، وغيرها..) وتمتنع عن تزويد المواطن بها لأسباب عدّة، ممّا يؤدّي إلى استفحال الأزمة المعيشيّة والاقتصادية التّي يرزح تحتها اللبنانيون على الصعد كافّة.

لذلك، ستقوم قوى الأمن الدّاخلي بتوجيه دوريات لمراقبة مخزون المحطّات على الأراضي اللبنانية كافة، والتثبّت من كميّة المحروقات المتوفرّة في خزّاناتها.

وإن تمّ التأكّد من أنّ مخزون المحطّات كافٍ وقابل للتوزيع، وهي بالرغم من ذلك تمتنع عن تزويد المواطنين بها سنعمد إلى توزيعها بالطريقة التّي نراها مناسبة وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المواطنين”.

المصدر: قوى الامن الداخلي

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