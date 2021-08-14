الرئيس عون: مسار تشكيل الحكومة سالك وآمل ان يخرج الدخان الأبيض قريبا

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، والتي هي نتيجة تراكمات سياسات مالية خاطئة، لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تقضي على عزيمتنا في المضي قدما في معالجة تداعياتها”.

كلام عون جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا وفدا شبابيا عرض معه لآخر التطورات في البلاد، وطمأن في خلاله الى ان “مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك”، متأملا ان “يخرج الدخان الأبيض قريبا فتتشكل حكومة تتمكن من تحمل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي تطلعات اللبنانيين”.

وأضاف: “ليست المرة الأولى التي يجتاز فيها لبنان صعوبات كبرى، لكنني مصمم، وهذا قراري الراسخ، على تحمل مسؤولياتي الكاملة في مواجهتها، مهما بلغ حجم العراقيل ومهما تلطى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمل ما يترتب عليه من واجبات أخلاقية ودستورية تجاه شعبه. ولقد كان واضحا، منذ تسلم مهامي الدستورية، ان أي موقف او قرار إصلاحي اتخذناه، جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها الا وضع العصي في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع، محليا ودوليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام