رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض: اتفاق يقضي باحتساب المخزون الموجود في مخازن الشركات المستوردة على سعر 3900 ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 15:00

رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض: اتفاق يقضي باحتساب المخزون الموجود في مخازن الشركات المستوردة على سعر 3900 ليرة

منذ 1 ساعة 14 August، 2021
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