رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض: اتفاق يقضي باحتساب المخزون الموجود في مخازن الشركات المستوردة على سعر 3900 ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 15:00
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الرئيس عون: أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها إلا وضع العصي بالدواليب لغايات مكشوفة
الرئيس عون: مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبا
الرئيس عون: قراري الراسخ هو تحمل مسؤولياتي الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل
الجيش اللبناني: وحدات الجيش ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة
الجيش اللبناني: البنزين المصادر من هذه المحطات سيتم توزيعه مباشرة على المواطن دون بدل
النقيب جورج فياض: اتفاق يقضي بإحتساب المخزون الموجود لدى الشركات المستوردة للنفط على سعر الـ3900 ليرة
حاكم مصرف لبنان: لن نتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات إلا بقانون يسمح باستخدام الاحتياطي الإلزامي
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle)
العميد سريع: إسقاط طائرة التجسس الأمريكية تم بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مأرب
العميد سريع: عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسوف يتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا
"سانا": القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا في ريف دير الزور الغربي وتختطف مدنيا
خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي: القوات العراقية تطلق عملية أمنية واسعة شمالي بغداد
الجيش المصري: مقتل واصابة 9 عسكريين خلال اشتباكات مسلحة وسط محافظة سيناء مع عناصر مسلحة
عباس عراقجي: بريطانيا تحاول ابتزاز إيران بخصوص استرجاع الأموال الإيرانية التي بقيت بحوزتها أكثر من 40 عاما
وصول أكثر من 40 طنا من الأدوية والمعدات الطبية الروسية إلى كوبا
المتحدث باسم حركة طالبان: مقاتلونا سيطروا على مركز ولاية بكتيكا جنوب شرقي أفغانستان
كندا تعلن أنّها ستستقبل ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني بينهم نساء وعاملون في الحكومة وأقلّيات مضطهدة وصحافيّون
مفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في المكسيك لحل الأزمة السياسية
الاعلام الياباني: إجلاء عاجل لـ 1.7 مليون شخص في اليابان بسبب الأمطار
وكالة الطوارئ والكوارث التركية: عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية في الساحل التركي ارتفع إلى 40 شخصا على الأقل
وحدة من الجيش اللبناني تعيد فتح الطريق الساحلي الجنوبي في الدامور والجية بالاتجاهين
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حركة طالبان تسيطر على قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان ولشكركاه عاصمة ولاية هلمند وتواصل التقدم في محيط كابول
الخارجية الإيرانية تدعو إلى ضمان سلامة بعثتها في مدينة هرات الأفغانية بعد سيطرة طالبان عليها
الجيش المصري يعلن عن مقتل 13 إرهابياً في اشتباكات مع إحدى قواته في شبه جزيرة سيناء
الخارجية الأميركية تعلن أنها ستوفد جيفري فيلتمان إلى إثيوبيا هذا الأسبوع للمطالبة بإنهاء القتال في منطقة تيغراي
ارتفاع حصيلة الفيضانات في تركيا إلى 27 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث متواصلة عن شخص مفقود
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مقتل شخصين وجرح 17 في انفجار وقع على متن حافلة في فوروني غرب روسيا
ارتفاع حصيلة الفيضانات في تركيا إلى 27 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث متواصلة عن شخص مفقود
فرق الإطفاء اليونانية تعلن أنها سيطرت على الحرائق التي دمرت أكثر من 100 ألف هكتار في البلاد منذ نهاية الشهر الماضي
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض: اتفاق يقضي باحتساب المخزون الموجود في مخازن الشركات المستوردة على سعر 3900 ليرة
منذ 1 ساعة
14 August، 2021
عاجل
ازمة المحروقات
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