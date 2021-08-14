سفن من أسطول بحر قزوين الروسي تتوجه إلى إيران

قال مصدر في الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية، إن أطقم سفينتي المدفعية الصغيرة “ماخاتشكالا” و”أستراخان” التابعتين لأسطول بحر قزوين، توجهت إلى ميناء بندر أنزلي بإيران.

وذكر المصدر، للصحفيين، أن هدف الزيارة هو المشاركة في مسابقة “كأس البحر” التي ستقام هناك.

وأضاف المصدر: “غادرت السفينتان الحربيتان قاعدتهما في جمهورية داغستان، وتوجهتا إلى ميناء بندر أنزالي (إيران) للمشاركة في مسابقة كأس البحر للألعاب العسكرية الدولية 2021 “.

ونوه المصدر، بأن سفينة “ماخاتشكالا” بالذات ستثمل أسطول قزوين في المسابقات، أما سفينة “أستراخان”، فستلعب دور الاحتياطي خلال ذلك.

المصدر: وكالات