سرعيني حذر من التعدي على صهاريج نقل المحروقات

اعتبر رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان ابراهيم سرعيني في بيان، أن “التعديات على الصهاريج التي تنقل المحروقات الى مقصدها الافران والمطاحن والمستشفيات والمولدات في كافة المناطق، وفقا للوجهة التي تحدد لها، كثرت في الاونة الاخيرة”.

وأشارت الى أن “هذا التعدي يلحق ضررا بالغا بالصهريج وصاحبه ويدفعه الى التوقف عن نقل المحروقات في وقت يحتاج فيه كل اللبنانيين الى المشتقات النفطية لتسيير اعمالهم”.

ودعا جميع المواطنين في كل المناطق الى “عدم التعرض للصهاريج ومصادرة حمولاتها منعا لوقف عمليات النقل في هذه الظروف الحرجة”.

وتوجهت النقابة بالشكر العميق الى القوى الامنية وخصوصا مخابرات الجيش “التي تحرص على امن الصهاريج وايصال الحمولات الى مقصدها”، وحذرت من “مغبة التعرض لهذه الصهاريج من أي جهة أتت لان النقابة قد تضطر الى وقف عمليات نقل المحروقات لحماية الصهاريج واصحابها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام