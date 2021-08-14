البرهان: نتطلع لتعاون كبير مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 10:22

البرهان: نتطلع لتعاون كبير مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية

منذ 5 mins 14 August، 2021
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السودان - عربي وإقليمي

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان أن بلاده تتطلع بجانب التعاون السياسي مع أنقرة، للحصول على قدر كبير من التقنية التركية المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك خلال زيارته أمس الجمعة لرئاسة الصناعات الدفاعية بتركيا بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، حيث أشار البرهان إلى “التطور التكنولوجي الكبير الذي بلغته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية مما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال إقليميا ودوليا”، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء.

وأشار البرهان أيضا إلى “الدعم الكبير الذي ظلت تقدمه تركيا للسودان، خاصة خلال فترات الحصار”.

من جانبه، أكد أوكتاي استعداد بلاده للتعاون مع السودان كدولة شقيقة في مجال الصناعات الدفاعية، وخاصة في مجال التمويل وإزالة كافة العقبات التي تواجهه.

المصدر: وكالات

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