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August 14 2021 - 10:22

تونس تعلن السيطرة على حرائق الغابات عند الحدود مع الجزائر

منذ 1 ساعة 14 August، 2021
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تونس - عربي وإقليمي

أعلنت تونس مساء يوم الجمعة السيطرة على الحرائق في غابات منطقتي بني مطير وملولة عند الحدود مع الجزائر.

وقال محمد زكري المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية إنه تمت السيطرة على الحرائق التي اندلعت منذ أيام بغابات بمنطقتي بني مطير وملولة قرب الحدود مع الجزائر، بفضل تظافر جهود قوات الجيش والحماية المدنية وإدارة الغابات.

وأضاف أن تلك الحرائق كانت تعاود الاشتعال في عديد المرات وأن 4 طائرات عسكرية شاركت في عمليات الإطفاء مما ساعد في السيطرة على ألسنة اللهب وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وصرح بأن مروحيتين قامتا في 26 مناسبة بمساندة جهود الإطفاء، كما تمت الاستعانة بطائرة عسكرية من نوع “هرقل C630” قامت في مرة واحدة بإطفاء جزء من تلك الحرائق.

وواصلت الحماية المدنية في تونس لليوم الثالث على التوالي عمليات إطفاء حرائق الغابات بعدد من المناطق الحدودية مع الجزائر.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر السيطرة على معظم الحرائق التي اندلعت في الغابات، خاصة في ولاية تيزي وزو، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 71 قتيلا على الأقل.

المصدر: وكالات

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