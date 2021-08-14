أفغانستان: السفارة الأمريكية في كابل تأمر موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 08:48

أفغانستان: السفارة الأمريكية في كابل تأمر موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة

منذ 10 mins 14 August، 2021
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أخبار دولية - افغانستان

أمرت سفارة الولايات المتحدة في كابل الجمعة، موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية مع اقتراب مسلحي الحركة من العاصمة الأفغانية.

وأبلغ مسؤول في السفارة الموظفين بمكان وجود المحرقة وغيرها من معدات إتلاف الوثائق، وفق مذكرة اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”.

وجاء في المذكرة أن عملية الإتلاف يجب أن تتضمن الأغراض التي تحمل شعار السفارة أو الوزارة والأعلام الأمريكية والأشياء الأخرى التي يمكن استخدامها لأغراض الدعاية.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا إجراء عادي في حالة تقليص الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة في بلد ما، وقال إن “تقليص عدد الموظفين في ممثلياتنا الدبلوماسية في كل أنحاء العالم يتبع إجراء معياريا”.

المصدر: وكالات

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