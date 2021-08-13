الصليب الأحمر: تفاقم النزاع في أفغانستان يقيد حركة موظفينا

أكد رئيس الخدمة الصحفية للجنة الدولية للصليب الأحمر جيسون سترازيوسو إن تصعيد الأعمال العدائية في أفغانستان يقيد حركة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال سترازيوسو في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “تصاعد القتال يجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية العمل في أفغانستان. تتمتع اللجنة الدولية بإمكانية الوصول إلى جميع أنحاء البلاد ، إلا أن أعمال القتال المؤخرة تؤثر على قدرة مجموعاتنا على الانتقال من مكان إلى آخر. ويرجع ذلك إلى صعوبة وخطر الاقتراب من مكان الأعمال العدائية الجارية وليس بسبب القيود التي يفرضها أطراف النزاع “.

وأعرب عن أمله في أن يتحسن الوضع في هذه المناطق وأن يسمح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم المساعدة اللازمة في أقرب وقت ممكن.

المصدر: سبوتنيك