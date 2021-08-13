رؤساء بلديات من النبطية دخلوا مبنى التغذية في مؤسسة الكهرباء احتجاجا على التقنين القاسي

دخل عدد من رؤساء بلديات منطقة النبطية وبمواكبة شعبية، مبنى التغذية والتحويل في “مؤسسة كهرباء لبنان” الكائن عند دوار كفررمان – النبطية، احتجاجا على التقنين القاسي الذي تعاني منه المنطقة بحيث تتم التغذية ساعة واحدة كل 6 ساعات تقنين، في ظل اطفاء اصحاب المولدات الخاصة لاشتراكاتهم بحجة نفاد مادة المازوت.

والتقى رؤساء البلديات المسؤول المشرف على المحطة والموظفين، وطالبوهم بنقل رسالة الى المعنيين في مؤسسة الكهرباء مفادها أن “الامور لم تعد مقبولة بالشكل الحالي في منطقة النبطية، ويجب المساواة بباقي المناطق التي تتغذى باكثر من 4 ساعات كل 6 ساعات”.

وقال رئيس بلدية كفررمان هيثم بوزيد: “نعاني من ازمة خانقة ناتجة عن تقنين ظالم وقاس في التيار الكهربائي، وقد حضرنا اليوم الى هنا والتقينا الموظفين والمشرف، وأجرينا اتصالا هاتفيا بالمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان لكنه أقفل الخط في وجهنا مرتين عندما علم اننا رؤساء بلديات النبطية. هذا تصرف غير مقبول، واذا رفض الرد علينا فهذه مشكلة أيضا”.

أضاف: “حضرنا اليوم كرؤساء بلديات، للمطالبة بالحصول على تغذية كهربائية بالتساوي مع غيرنا على الاقل، فلدينا مؤسسات ومزروعات وبيوت بحاجة الى التيار الكهربائي، وسنبقى هنا في هذا المبنى حتى تحقيق مطالبنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام