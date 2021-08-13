المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء: دياب ما زال عند موقفه بعدم خرق الدستور وعدم دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2021 - 19:38

المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء: دياب ما زال عند موقفه بعدم خرق الدستور وعدم دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع

منذ 40 mins 13 August، 2021
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