الصحة الهندية تعلن تسجيل 40120 إصابة جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2021 - 09:22

الصحة الهندية تعلن تسجيل 40120 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 15 mins 13 August، 2021
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