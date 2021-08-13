التحكم المروري: سقوط قتيل و16 جريحا في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2021 - 09:20

التحكم المروري: سقوط قتيل و16 جريحا في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 13 August، 2021
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