ترامب يحمل بايدن مسؤولية تقدم “طالبان” في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2021 - 06:50

ترامب يحمل بايدن مسؤولية تقدم “طالبان” في أفغانستان

منذ 11 mins 13 August، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

حمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن المسؤولية عن التقدم العسكري لحركة طالبان في أفغانستان، معتبرا أن الانسحاب الأمريكي من هناك “كان قد يكون مختلفا”.

وقال ترامب في بيان له يوم الخميس: “لو كنت رئيسا الآن، لأدرك العالم أن انسحابنا من أفغانستان مرهون بشروط”.

وأضاف أنه “كان للانسحاب أن يكون مختلفا وأكثر نجاحا، و”طالبان” كانت تعلم ذلك أفضل من أي أحد آخر”.

وتابع: “لقد أجريت شخصيا محادثات مع قادة من “طالبان” وهم فهموا أن ما يفعلونه اليوم لن يكون مقبولا”، فيما لم يحدد ترامب كيف كان سيمنع “طالبان” من التقدم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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