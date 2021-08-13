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August 13 2021 - 02:10

تونس: توقيف 14 مسؤولا في قضية فساد مالي وإداري بصفقات الفوسفات

منذ 52 mins 13 August، 2021
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تونس - عربي وإقليمي

أعلن الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس محسن الدالي أنه تم الإذن بالاحتفاظ بـ14 مشتبها بهم وإدراج 3 آخرين في حالة الفرار في ملف استخراج الفوسفات ونقله.

وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن بين المحتفظ بهم على ذمة القضية في شبهة الفساد المالي والإداري كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة، ومدير الشراءات، ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة “فسفاط قفصة”، و4 مدراء شركات مناولة منهم شقيقان لأحد نواب البرلمان المجمد.

وأضاف الدالي أن بين المدرجين بالتفتيش وزير الصناعة السابق، ونائب سابق، ومدير عام سابق.

المصدر: وكالات

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