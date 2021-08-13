ندوة بعنوان “تجليات عاشورائية من وحي اللاهوت المسيحي” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2021 - 00:10

ندوة بعنوان “تجليات عاشورائية من وحي اللاهوت المسيحي”

منذ 1 ساعة 12 August، 2021
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بيانات ودعوات - صفحات منوعة

المصدر: بريد الموقع

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