البرهان: تركيا وقفت دائما إلى جانب السودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن تركيا وقفت دائما إلى جانب السودان، مشيرا إلى الروابط التاريخية القائمة بين البلدين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وعبّر عن تعازيه لمن فقدوا أرواحهم جراء الحرائق والفيضانات في مختلف مناطق تركيا. وأردف: “لقد وقفت تركيا دائمًا إلى جانب السودان، خاصة في عملية التحول والتغيير التي نمر بها، وآمل أن نتجاوز هذه المرحلة بدعم من أصدقائنا المخلصين مثل تركيا وزعيمها ودول أخرى”. وأثنى على دعم تركيا للسودان في مكافحة وباء كورونا، وعلى استضافة تركيا للطلاب السودانيين وتقديم خدمة التعليم لهم.

وشدد البرهان على أن تركيا كانت وما زالت “صوت السودان” في رفع جميع أنواع الحصار والعقوبات المفروضة على بلاده.

المصدر: وكالة انباء الأناضول