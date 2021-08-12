“الجهاد” تحذر من مخططات العدو الاسرائيلي الهادفة للمساس بالمسجد الإبراهيمي في الخليل

حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الخميس “من محاولات الاحتلال ومخططاته الاستيطانية الجديدة التي تستهدف المساس بالمسجد الإبراهيمي في مدينة خليل الرحمن”.

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد طارق سلمي إن “المخطط الاستيطاني الجديد لإقامة ممر للمستوطنين ومصعد كهربائي، يهدف للسيطرة على المسجد واستكمال مخطط تغيير ومحو معالم وآثار إسلامية وتاريخية مهمة تعتبر جزءا من الهوية الإسلامية والوطنية للمسجد الإبراهيمي ولمدينة الخليل العربية والإسلامية التاريخية”.

ودعا سلمي “أبناء محافظة الخليل وعشائرها الباسلة وشبابها الثائر إلى الاحتشاد غدا الجمعة في المسجد الإبراهيمي وأداء الصلاة فيه تأكيداً على هوية المسجد الإبراهيمي، لاسماع العالم كله رسالة الشعب الفلسطيني الذي لن يسمح أبداً بأي مساس بمقدساته ومساجده”.

المصدر: فلسطين اليوم