اعلام العدو :فلسطيني اقتحم مركبة “إسرائيلية” واستولى على طائرة تصوير مسيرة تعود لمنظمة استيطانية بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2021 - 19:56

اعلام العدو :فلسطيني اقتحم مركبة “إسرائيلية” واستولى على طائرة تصوير مسيرة تعود لمنظمة استيطانية بالقدس

منذ 1 ساعة 12 August، 2021
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