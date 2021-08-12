الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أفغانستان فورا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2021 - 19:54

الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أفغانستان فورا

منذ 1 ساعة 12 August، 2021
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