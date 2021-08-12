وصول رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2021 - 17:32

وصول رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون

منذ 2 ساعة 12 August، 2021
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