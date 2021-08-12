أبرز اسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 12-08-2021

البناء

• قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي إنه تمّ تثبيت صرف النظر عن المداورة والتفاهم على التوزيع الطائفي في الحقائب الخدماتية، وبقي للبحث تسمية وزيري الداخلية والعدل والوزيرين المسيحيّين واسم جديد لوزارة المالية.

• قالت مصادر عراقية إنّ قرار وضع قمة بغداد كسياق لنظام إقليمي جديد يضمّ دول جوار العراق ومصر منسق مع واشنطن وأنّ الأميركيين يسعون للوصول الى صيغة تتحدث عن انسحاب القوات الأجنبية من سورية تضمن انسحاب إيران مقابل الإنسحاب الأميركي.

النهار

• بدا ان النواب الذين “تبرأوا” من العريضة النيابية فعلوا ذلك امام الاعلام فقط باستثناء اربعة منهم تقدموا بطلبات خطية.

• يُنقل أنّ القيادات الدرزية توافقت في لقاء خلدة على اختيار شيخ عقل جديد من بين ثلاثة أسماء.

• تبدي مرجعيات سياسية وروحية في إحدى الطوائف استياءها من فبركة بعض المقابلات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ربطاً بما جرى في بلدة شويا.

• يتحضر احد رؤساء الجمعيات الخيرية لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة وهو اطلق حركة لافتة في التيار الذي ينتمي اليه.

اللواء

• يجزم وزير سابق أن انعقاد المجلس الأعلى لممارسة السلطة، يعبّر عن جموح غير مسبوق للتفرد عند فريق معروف!

• يتفاعل الخلاف داخل نقابة (Ordere) على خلفية إضراب تمادى مع الزمن، مع أضرار مؤكدة لدى المعنيين مباشرة.

• تساهم خلافات القرى في عدم تشغيل المولدات وفقدان المازوت، في زيادة العتمة على نطاق خطير!

الجمهورية

• أبلغ مسؤول أممي مسؤولاً كبيراً أن تعطيل تشكيل الحكومة هذه المرة سيضع كل المسؤولين على جدول العقوبات الأميركية الأوروبية.

• زار مسؤول إغاثي في دولة كبرى لبنان في زيارة غير رسمية من أجل تقصي أوضاع المحتاجين من اللبنانيين واللاجئين من

• الجوار من طائفة معينة والعمل على تقديم مساعدات نوعية لهم.

• لوحظ أن ّ رئيس حزب تقصد استقبال وفد تيار على رغم أن هذا التيار يهاجمه كثيراً وأن رئيس تيار بارز غاب عن لقاء هذا الوفد في مقره.

المصدر: صحف