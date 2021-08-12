أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 12-08-2021

الأخبار

قرار وقف دعم المحروقات تزامن مع «انفراج حكومي» مفاجئ: السلطة تُعدِم اللبنانيين

«الإمارات ليكس»: أبو ظبي تتنبّأ بـ«التحوّل» السعودي

‫«جلسة العريضة» النيابية: قوى السلطة تتبادل الطعنات

النهار

المحروقات بسعر السوق وإسقاط جلسة الحصانات

هذا ما اتفق عليه عون وميقاتي؟

اللواء

مسودة عون – ميقاتي: خطوة باتجاه التأليف بعد فشل «البديل الأعلى»!

المنازلة النيابية: الإنقسام الأكبر في المجلس.. وصفيحة البنزين بـ300 ألف ليرة مع دعم «السوق السوداء»

الجمهورية

توترت مجلسياً..ولا خرق حكوموياً

المحروقات تُحلق

التأليف يراوح.. المحروقات تحلق.. واشتــبـاك سياسي يسبق جلسة العريضة

الديار

عون وافق على بقاء الوزارات السيادية دون تعديل

البناء

حكومة رئيسي: عبد اللهيان للخارجية ووحيدي للداخلية… وواشنطن مستعجلة للعودة الى فيينا

خلط أوراق نيابي عشية الجلسة… وبري يستغرب مواقف الكتل المقاطعة

تقدّم نسبي حكومياً… وإعلان رفع الدعم رسمياً… ونصرالله: لا للشتائم

المصدر: صحف