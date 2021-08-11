المقاومة الفلسطينية: زيارة لابيد الى المغرب جريمة بحق تضحيات الامة

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية الأربعاء أن “زيارة وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد لمملكة المغرب وافتتاح مكتب، جريمة بحق عروبتنا وتضحيات الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية”.

وأوضحت الفصائل في بيان لها أن “افتتاح هذا المكتب الخبيث يفضح مستوى الانحدار الوطني والأخلاقي الذي وصل له المطبعون في المنطقة”، وأشارت الى أن “افتتاح المكاتب والممثليات الإسرائيلية تتعارض مع تطلعات ورغبات شعوب الأمة لتحرير فلسطين والخلاص من الكيان المحتل”.

وعن محاولات إحياء “مسار التفاوض” بين العدو الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية، أكدت الفصائل أن “أي اتفاقيات تُحيي مسار التفاوض العقيم وترسخ التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال فيما يخدم المحتل هي اتفاقيات مشبوهة مرفوضة وغير مقبولة”.

وشددت الفصائل على ان “سياسات أمريكا وإسرائيل لن تفلح مطلقا في ثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقه في ارضه والدفاع عنها بكل السبل المتاحة”، وأكدت ان “قضية الأسرى الابطال ستبقى عنوانا لكل حر ووطني وشريف”.

المصدر: فلسطين اليوم